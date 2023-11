NAZIONALI, Europei rientrati. Venerdì i sudamericani

FirenzeViola.it

Mentre al Viola Park la squadra di Italiano continua ad allenarsi e a preparare la sfida col Milan, i giocatori della Fiorentina sparsi nel mondo con le rispettive nazionali rientrano via via al quartier generale viola. Ieri hanno fatto capolino gli europei, tutti felici per i risultati delle proprie selezioni: si tratta di Milenkovic, Biraghi e Bonaventura, che da oggi riprenderanno il lavoro con i compagni.

Sempre nella giornata odierna è atteso anche Kouame, in rete con la sua Costa d’Avorio, mentre i sudamericani (Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Yerry Mina) dovrebbero tornare ad allenarsi solo venerdì. A riportarlo è La Nazione.