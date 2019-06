NAZIONALE, Chiesa c'è ma la posizione no. Biraghi...

C'è spazio anche per la Nazionale ovviamente, sulle pagine del Corriere dello Sport. E in questa nazionale Chiesa è un punto fermo per Mancini. Per la gara di domani contro la Grecia c'è solo un dubbio di posizione nel 4-3-3 ancora da sciogliere: Chiesa a destra con Insigne a sinistra e Bernardeschi al centro cui affidare rotazioni e interscambi per togliere punti di riferimento a Manolas-Papastatoupolos oppure a sinistra con Bernardeschi a destra e un centravanti di ruolo con Insigne out. Poche chance da titolare invece per l'altro viola, Biraghi, con Florenzi o Spinazzola favoriti.