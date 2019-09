NASUTI, Ecco il digital manager. E per il marketing...

Come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino (ma la notizia è stata anticipata ieri da Firenzeviola.it - LEGGI QUI), la Fiorentina è intervenuta sul calciomercato anche a livello dirigenziale. Da inizio settembre a Firenze è arrivato Riccardo Nasuti, nuovo Digital Manager della società. Dopo un’esperienza lunga diciassette anni alla Roma, Nasuti ha accettato la nuova sfida. I cambiamenti avverranno in merito al nuovo sito ufficiale (che presto cambierà forse probabilmente nel nome) e sui social. Lo scopo è di farli crescere per raggiungere un pubblico sempre più variegato e ampio. La scelta è ricaduta su un profilo che ha contribuito a far diventare la società giallorossa fra le migliori in Italia nel settore. I canali social viola, già con l’arrivo di Ribery, hanno subito un incremento di seguaci. Col tempo i contenuti pubblicati saranno sempre di più. Un altro rinforzo è arrivato poi per il settore marketing. Dal 2 settembre, dopo aver chiuso il rapporto col Verona, è arrivata una nuova responsabile. Si tratta di Carlotta Robotti, in passato aveva lavorato anche nella Juventus. Conosce cinque lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco. Tommaso Bianchini, già nello staff, si occuperà nello specifico del settore sales, le vendite.

Leggi anche: NASUTI, E' il nuovo social media manager viola