NASTASIC, Pilastro di una delle migliori difese

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Matija Nastasic, il più giovane titolare della Serie A. La rosea esalta il giovane talento viola e fa un paragone particolare. Nastasic, ha esordito a 18 anni e 6 mesi, mentre Jovetic a 18 anni e 9 mesi, con il primo che ha trovato subito il posto fisso nella rosa, a dispetto di un Jo-Jo che ha collezionato diverse panchine e tribune nel suo primo anno in viola. La Fiorentina vorrebbe blindare Nastasic, giovane pilastro di una delle difese meno battute in Europa, per fare di lui, insieme a Jovetic, il punto di riferimento per il futuro della squadra.