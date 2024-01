NARDELLA, Niente ultras in politica. Per la città e la Viola

FirenzeViola.it

“Io ho scritto, con rispetto, a tutti i ministri su questo e a oggi non ho avuto alcuna risposta. Sto solo interloquendo con il ministro dello sport Abodi”. È una delle risposte date oggi da Dario Nardella, sindaco di Firenze, ai taccuini del Corriere Fiorentino sulla questione Franchi.

Sullo stadio Padovani andrete avanti anche da soli?

“Certo, è lo stadio del rugby e si va avanti. A fine mese arriveranno le proposte progettuali delle ditte che stanno partecipando al “dialogo competitivo”, un numero congruo di imprese, a marzo individueremo la ditta cui affidare i lavori. E sul Franchi siamo a un miglio dal traguardo. Abbiamo fatto almeno quattro miracoli per essere arrivati ad aggiudicare i lavori entro il 2023; la gara di progettazione internazionale, la conferenza dei servizi senza pareri negativi, la prima gara per i lavori, la seconda, ci sono sati 45 passaggi amministrativi per la partenza dei lavori. Come ho detto a Corriere Tv c’è una pezzo di politica che tifa per il fallimento del progetto ed è contro la città e contro Campo di Marte. Ma non ci facciamo certo intimidire e andiamo avanti”.

Non crede che dietro gli striscioni che la contestavano in curva ci sia una origine, cioè le dichiarazioni aizza folla di un dirigente viola?

“Non so cosa c’è dietro e non lo voglio sapere. Spero che dietro quegli striscioni non ci siano finalità politiche: sarebbe la prima volta nella storia di Firenze che pezzi di ultras entrano nella campagna elettorale. Se gli ultras entrano in politica fanno il danno più grave, clamoroso, storico, mai visto a tutta la tifoseria e al valore della Fiorentina, ma credo che non cadranno in questo errore. La Fiorentina è di tutti e non può essere utilizzata da nessuno per fini elettorali. Alla società viola abbiamo già risposto".

C’è un errore commesso che le brucia?

“Errori se ne fanno. Forse il mio più grande è che mi sono fidato troppo di alcuni in questi ultimi 5 anni... Mi sono fidato troppo e l’ho pagato”.