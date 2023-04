NARDELLA, E i 55 milioni: ora Rocco o Credito Sportivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sul fronte stadio Franchi e i 55 del PNRR negati dall'Unione Europea, l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino analizza questa mattina quali possono essere adesso le probabili vie da seguire perché il Comune di Firenze riesca a reperire la parte mancante dei fondi per finanziare il progetto di restyling dello stadio e del quartiere di Campo di Marte. Come scrive il quotidiano, senza soldi statali, a Nardella ha due strade: riprovare con Commisso oppure chiedere un prestito al Credito Sportivo, la banca romana che finanzia gli impianti italiani. Il prestito ovviamente sarebbe solo l’extrema ratio, ma a guardar bene non certo l’ipotesi meno probabile. La Fiorentina infatti ha fatto sapere più volte di non voler spendere «un penny» per il Franchi e ha spinto per avere chiarezza su «tempi e costi della nuova convenzione» e per evitare il trasloco della squadra. La strada viola per Nardella sembra strettissima.