NAPOLI, Veretout è vicino: i dettagli dell'operazione

La Gazzetta dello Sport in edicola parla dell'affare relativo a Jordan Veretout in ponte tra Napoli e Fiorentina. Ieri Giuntoli - ds partenopeo - ha incontrato Giuffredi, agente di Di Lorenzo ma anche del centrocampista francese della Fiorentina, e in queste ore si sta dando una forte accelerata all'operazione per portarlo in azzurro. La Fiorentina - scrive la rosea - sarebbe scesa dai 25 milioni di richiesta a 22, il Napoli al momento offrirebbe 17 milioni più bonus. Il procuratore è all'opera per smussare gli angoli delle due società, consapevole che per il proprio assistito è pronto un contratto quinquennale a 1,8 milioni a stagione. Veretout dovrebbe diventare a breve il secondo acquisto del calciomercato del Napoli.