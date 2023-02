NAPOLI, Presenti al Castellani di Empoli 7000 tifosi azzurri

Questo pomeriggio ad Empoli, come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, ci sarà un grande afflusso di tifosi del Napoli in occasione della sfida tra gli uomini di Zanetti e quelli di Spalletti. Nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania, saranno circa 6-7 mila sostenitori partenopei, una vera e propria invasione.