Napoli-Fiorentina, Palladino continua con il 3-5-2 ma cambia gli interpreti

La Nazione oggi in edicola fa il punto sulla probabile formazione dei viola in vista del match in programma oggi pomeriggio contro il Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino Palladino dovrebbe optare di nuovo per il 3-5-2, modulo che in questo momento sembra dare maggiori certezze ai gigliati. Rispetto alla gara di Atene però cambieranno vari interpreti, almeno cinque. In porta, in attesa delle scelte per giovedì prossimo, tornerà De Gea.

Davanti a lui spazio a Pongracic, che sembra aver smaltito la botta al gluteo, Pablo Marì e Ranieri. Sulle corsie esterne ci saranno i soliti Gosens e Dodo, mentre in mediana, con Fagioli sicuro del posto, sarà un ballottaggio a tre per due posti tra Ndour, Cataldi e il rientrante Adli. Davanti nessun dubbio su Moise Kean. Al suo fianco dovrebbe esserci ancora Beltran che è favorito su Gudmundsson.