NAPOLI, Due idee dai viola: Pezzella e Milenkovic

Il Napoli per la sua difesa prova a far mercato in casa Fiorentina: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il ds azzurro Giuntoli ha sempre tante opzioni sul tavolo ma in difesa non ha fretta di intervenire perché quattro centrali ci sono e prenderne di più forti di Maksimovic alle cifre del Napoli non è facile. Si vagliano comunque diverse candidature, compresi appunto German Pezzella e Nikola Milenkovic della Fiorentina, perché Manolas potrebbe restare un sogno.