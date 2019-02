NAPOLI, Come cambia il centrocampo senza Hamsik

EX VIOLA DIAKHATE, GRAZIE VIOLA. FORSE A FIRENZE COLPA MIA Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del Parma, il centrocampista ex viola Abdou Diakhate ha parlato anche del periodo trascorso a Firenze, e non solo. Ecco i principali passaggi del suo intervento: "L'ultimo periodo a... Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del Parma, il centrocampista ex viola Abdou Diakhate ha parlato anche del periodo trascorso a Firenze, e non solo. Ecco i principali passaggi del suo intervento: "L'ultimo periodo a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 5 Febbraio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi