NAPOLI, Accelera per Mazzocchi, Faraoni l'alternativa

"Mazzocchi, il Napoli accelera e prova a chiudere. Faraoni resta l'alternativa" scrive Il Mattino oggi in edicola. Priorità al terzino in casa Napoli, per questo gli azzurri hanno lanciato l'assalto a Pasquale Mazzocchi della Salernitana. I granata chiedono 4 milioni, l'offerta di ADL è di circa un milione e mezzo di euro ma l'impressione, secondo il quotidiano, è che si possa chiudere a 2 perché tutti proveranno a remare dalla stessa parte per definire i dettagli dell'operazione quanto prima. L'alternativa rimane Faraoni del Verona.