MURIEL, Prossima settimana incontro col Siviglia

Come scrive La Nazione in edicola stamani, la Fiorentina riscatterà Luis Muriel dal Siviglia per una cifra attorno ai 15 milioni di euro anche se dopo lo sfogo di Diego Della Valle tutte le operazioni di mercato sono state messe in stand-by e per questo - scrive il quotidiano - non sono da escludere possibili sorprese. Giovedì prossimo - aggiunge poi - Fiorentina e Siviglia avrebbero fissato l'incontro proprio per discutere del colombiano: solo allora ne sapremo di più.