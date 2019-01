MURIEL, Oggi sogna subito un gol al Franchi

Sulle pagine di oggi di Tuttosport si parla di Fiorentina-Sampdoria e in particolar modo di Luis Muriel, che oggi contro la sua ex squadra ha voglia di dimostrarsi subito decisivo. Dopo il debutto da titolare in Coppa Italia, il colombiano sogna di esordire al Franchi con un gol, magari decisivo: sarebbe l’ideale per iniziare in campionato l’avventura viola e mettere un primo tassello sul suo riscatto a giugno.