MURIEL, L'amuleto viola: nuova chance dal 1'

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su Luis Muriel e su come la Fiorentina sia pronta già da oggi ad affidarsi a lui per risolvere il sui mal di gol: la reti segnate dai viola nel girone d'andata sono state poche e nemmeno troppo ben distribuite: visto che nove di 25 gol sono arrivati con Chievo e Spal. Motivo che ha spinto la società a correre ai ripari, consegnando subito il colombiano a Pioli. Muriel ha preferito i viola ad altre squadre che lo avevano chiesto al Siviglia, compreso il Milan, per la parola data e per il fatto di poter giocare con continuità. Per questo anche oggi le possibilità che parta dal primo minuto, bissando la gara di Coppa Italia contro il Torino, sono alte.