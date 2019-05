MURIEL, Il riscatto adesso non è più così scontato

Come riporta stamani La Nazione in edicola, dopo che fino a qualche tempo fa il riscatto di Luis Muriel sembrava solo una formalità, adesso Siviglia e Fiorentina sembrano essere più lontane. A breve ci saranno delle novità a riguardo, ma in sostanza la Fiorentina considera una cifra troppo alta i 15 milioni richiesti dagli spagnoli per il colombiano. Tutto in attesa di sapere quale sarà il futuro della squadra viola.