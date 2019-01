MURIEL-GABBIADINI, I due esuberi di lusso contro

Spazio al confronto tra Luis Muriel e Manolo Gabbiadini sulle pagine de La Repubblica. I due attaccanti saranno due grandi, possibili protagonisti della partita tra Fiorentina e Sampdoria in programma domenica. Entrambi cercati dalla Fiorentina negli ultimi mesi, in viola è arrivato alla fine solo il colombiano nonostante la società viola li volesse entrambi tanto da fare un'offerta da 12 milioni per il giocatore ex Southampton. Sia Muriel che Gabbiadini cercano il rilancio in Serie A, prima dovendo trovare spazio nelle formazioni delle due squadre. Fiorentina-Samp sarà anche la loro partita.