MURIEL, Ci siamo: il Siviglia chiama la Viola

Come scrive La Nazione questa mattina in edicola, per il riscatto di Luis Muriel da parte della Fiorentina ci siamo. Siviglia e Viola si incontreranno nei prossimi giorni per definire i termini di un contratto che già fu sottoscritto a gennaio, con la società gigliata che dovrà sborsare una cifra attorno ai 15 milioni di euro per portare definitivamente a sè il talento colombiano. Il riscatto di Muriel, quindi, sarà la prima mossa di mercato in vista della prossima stagione.