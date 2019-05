MURIEL, Chances di restare sono basse: la situazione

Nell'analisi che il Corriere Fiorentino fa questa mattina sulla situazione dei giocatori della Fiorentina c'è spazio anche per Luis Muriel. Dopo un inizio scoppiettante il suo calo di rendimento ha fatto fare delle riflessioni alla società viola e, in attesa di capire chi sarà a decidere del mercato, le sue possibilità di restare in viola si sono ridotte. Lui vorrebbe rimanere a Firenze ma il suo riscatto resta un'incognita: chiunque deciderà dovrà mettere in conto un eventuale esborso di 15 milioni di euro.