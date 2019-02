MURIEL BIS, Siviglia? Nessun rancore. Ronaldo..

Nell'intervista concessa a La Nazione questa mattina, Luis Muriel ha parlato anche della sua passata esperienza: "In Spagna credo di aver pagato troppo la pressione di dover dimostrare quanto valevo. Mai il Siviglia aveva speso così tanto per un giocatore, questo peso mi ha frenato. Quindi nessun sassolino da togliermi, mi dispiace solo che il vero Muriel si veda ora. Ronaldo? Lui l’ho incontrato solo una volta, nel 2015, quando ero in Cile con la Colombia per giocare la coppa America. Mamma mia che figura. La scena è questa: stiamo uscendo per andare a giocare e dall’ascensore sbuca Ronaldo e io nulla, mi paralizzo per l’emozione. Cuadrado lo capisce e riesce a trascinarmi di fronte a lui, io mi vergognavo come un bambino. Arrivo lì e non spiccico parola, Cuadrado nel frattempo ci scatta una foto e quello è l’unico ricordo che ho dell’incontro con il vero Ronaldo. Il mio peso? Questa storia davvero è stata un peso per me. Ora ci sorrido, ma se ripenso a quando Guidolin disse quella famosa frase... Ogni volta che giocavo male, dicevano che era colpa della mia forma fisica scadente, ma non era vero".