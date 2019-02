MURIEL, A Udine i riflettori saranno puntati su di lui

E' l'uomo del momento, anche perché contro l'Udinese per lui sarà una partita speciale. Così, di Luis Muriel parla stamani anche il Corriere Fiorentino, che sottolinea come a Udine il colombiano ci sia passato eccome, dal momento che furono proprio i Pozzo a portarlo nel 2010 in Italia. Qualche prestito tra Granada e Lecce e poi la maglia bianconera, con 19 reti in 65 presenze e la netta sensazione che non abbia espresso appieno il suo talento. A Firenze invece sembra aver cominciato nel migliore dei modi, e dopo aver colpito contro la sua ex Sampdoria, adesso l'auspicio è che lo possa fare anche contro quest'altra sua ex squadra.