MOVIOLA, Rosso a Murillo un abbaglio. Doveri...

Sulle pagine del Corriere dello Sport vengono analizzati le direzioni di gara dei vari arbitri della quinta giornata. A Firenze in Fiorentina-Sampdoria arbitrava Doveri. La sua pagella si apre così: "Non benissimo, visto meglio nel derby. L'espulsione di Murillo è un abbaglio". Infatti nella circostanza Doveri espelle Murillo per doppia ammonizione, ma sembra più Castrovilli a cercare la gamba dell'avversario, tuffandosi e facendo cascare il direttore di gara nel tranello. Si può dire un'espulsione generosa. Per il resto corretto non dare rigore nel primo tempo alla Samp perché il fallo di mano di Caceres sul cross di Depaoli è fuori area e in più il braccio è attaccato al corpo. Nel secondo tempo richiamato al Var, non concede il rigore alla Fiorentina su Sottil e ammonisce correttamente anche Lirola per simulazione.