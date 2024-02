MOVIOLA, Rigore su Nico, la stampa è divisa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Prestazione ai limiti della sufficienza per Daniele Chiffi in Bologna Fiorentina. Il fischietto di Padova prende 5,5 da la Gazzetta dello Sport e 6 da La Nazione. Pochi fischi, lascia giocare più del dovuto, ma è un metodo che adotta per tutto il corso della gara. Per la rosea sbaglia inizialmente su un fallo di Biraghi ai di Orsolini che doveva essere punito con il giallo e lascia correre erroneamente in vari momenti del match.

Riguardo al rigore chiesto dalla Fiorentina per fallo su Nico Gonzalez, per la Gazzetta dello Sport giusto non concedere il penalty ma il fallo precedente di Belotti, mentre per il quotidiano fiorentino quella della spinta del Gallo è "Una tesi che regge proprio poco". Chiffi viene poi richiamato al Var per giudicare la posizione di Posch sul 2-0 del Bologna nel finire del primo tempo. L'arbitro veneto decide, giustamente, di annullare la rete per una posizione di fuorigioco influente del terzino rossoblu.