MOVIOLA, Per Di Bello è una gara da dimenticare

Nel suo spazio dedicato alla revisione delle decisioni arbitrali di giornata, La Gazzetta dello Sport parla anche di Di Bello, arbitro non irreprensibile di Fiorentina-Sampdoria. Per la rosea la gara del fischietto di Brindisi è da dimenticare, con molti errori da una parte e dall'altra che hanno portato ad una partita tesa. Come unica parziale scusante c'è il comportamento dei giocatori che alla fine hanno ricevuto 8 gialli ed un rosso, ma alcuni di essi sono serviti solo per placare le risse avvenute nel finale. Giusta l'espulsione ad Edimilson, così come il rigore dato alla Samp. Poi non fischia un fallo clamoroso su Simeone e non sanziona Vitor Hugo dopo un'entrata da codice penale.