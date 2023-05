MOVIOLA, Paterna si perde nel finale. Sul rosso a Jack...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Di seguito le varie analisi, dei quotidiani odierni, sulla prestazione dell'arbitro Paterna ieri in occasione di Fiorentina-Udinese. Voti che si trovano tra la sufficienza e la leggera insufficienza.

Gazzetta dello Sport: "Non perfetta la gestione dei cartellini. Esagerati quelli a Ebosele e Venuti. Vede bene su Brekalo in area: non c'è rigore. Poi doma la rissa coi rossi". Voto: 5,5.

Corriere dello Sport: "Partita che segue la linea flebile della sufficienza per Paterna, abbiamo l’impressione che la rissa finale nasca da qualche mancato intervento preventivo in campo. Sicuramente, sbaglia quando Pereyra pesta il piede di Bonaventura dopo il fischio finale e resta inerme, dando così il la ai vari Becao e allo stesso Pereyra di affrontare il giocatore viola. Il doppio rosso, a nostro avviso, è un brodino. Segna Barak, ma è tutto fermo: offside di un piede di Kouame servito da Ikoné, millimetri oltre Pérez. Abisso avrà tirato un sospiro di sollievo nel VOR, con l’offside non c’è bisogno di analizzare l’uscita di Silvestri sullo stesso Kouame. Lovric giù dopo un incrocio con Castrovilli, il contatto è leggero ma in velocità l’ha di sicuro sbilanciato, siamo però fuori area (anche se il bianco-nero cade dentro). Becao tocca da dietro Brekalo, anche qui Paterna senza dubbi". Voto: 5,5.

La Nazione: "Arbitra all’inglese, primo giallo al 42’ per il fallo di Ebosele su Biraghi. Poi ci prende gusto e arriva a 6 cartellini, più le espulsioni di Bonaventura e Becao a gara finita.Giuste però tutte le decisioni più complicate, compresa quella su Brekalo che cade in area.". Voto: 6,5.