MOVIOLA, Pairetto: sul rigore non vede il tocco di mano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport giudica insufficiente la prestazione di Luca Pairetto. A pesare sul voto(5) per il fischietto torinese è stato il tocco di mano non visto di Ferreira sul tiro di Beltran. Il direttore di gara piemontese ha infatti avuto bisogno dell'intervento del VAR per concedere il rigore alla Fiorentina. Per il resto tiene la gara sotto controllo, anche se sbaglia ad ammonire Ranieri, in occasione del fallo su Success, e Kamara. In linea con il giudizio della rosea Tuttosport, che giudica da 5,5 la prestazione di Pairetto, mentre in disaccordo La Nazione che invece dà 6,5 all'arbitro di Torino.