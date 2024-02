MOVIOLA, Pairetto: gialli suscettibili ma rigore netto

È un Pairetto suscettibile quello visto al Castellani nel match tra Empoli e Fiorentina. Dei cinque gialli sventolati dal fischietto di Torino, tre sono arrivati proteste e alcuni un po' generosi, come quello a Beltran e a Luperto. Bene il fischio sul calcio di rigore, Faraoni trattiene Cancellieri: penalty netto. Rischia Gyasi per il fallo su Biraghi dopo neanche un minuto di gioco: Pairetto opta per il giallo. Da 6 la prova per il Corriere dello Sport-Stadio, 5,5 invece La Gazzetta dello Sport.