MOVIOLA, Ok annullare 1° gol Udinese. Tudor...

Diamo un'occhiata alla moviola della gara secondo il Corriere dello Sport. Il quotidiano dà all'esordiente Prontera che ieri ha arbitrato Fiorentina Udinese il voto di 5,5. Secondo il giornale il fallo di mano di Opoku, col quale serve Nestorovski sul gol (annullato col Var) era chiaro e il direttore di gara aveva visuale libera; altro errore è stato il fermare un contropiede viola per portare il pallone indietro 20 metri per un fallo (da giallo, ma non c'è più l'obbligo di fermare il gioco per i provvedimenti disciplinari) su Ribéry. Ok il rosso a Tudor (entra in campo e protesta), giusto non dare rigore per il contatto Dalbert-Stryger Larsen.