MOVIOLA, Nessun errore grave. Pairetto da 6

La Gazzetta dello Sport analizza anche la gara di Pairetto, arbitro di Fiorentina-Parma. Il fischietto si prende un 6 in pagella, dal momento che governa bene la gara e non segnala solo un fallo di Kucka su Dalbert e un corner per gli ospiti nel finale. Sbaglia l'assistente di linea quando nel primo tempo alza la bandierina per un fuorigioco che non c'è, ma non fa lo stesso - giustamente - in occasione del gol ospite.