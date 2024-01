MOVIOLA, Marchetti: direzione da Premier League

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prova più che sufficiente ieri sera al Franchi per l'arbitro Matteo Marchetti. Il fischietto laziale ha diretto la sfida tra viola e felsinei in stile britannico. Sempre vicino all'azione, pochi fischi e un metro di giudizio coerente per tutti i 120 minuti di gioco. Sia la Gazzetta dello Sport che La Nazione oggi in edicola come voto gli danno 6,5. Rischia Kayode nei supplementari per una trattenuta prolungata in area su Ferguson, ma Marchetti coerentemente con il metro avuto durante tutta la gara lascia correre.