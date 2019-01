MOVIOLA, Male Chiffi: non dà rigore su Pellissier e...

Su La Gazzetta dello Sport è presente la moviola della partita vinta ieri dalla Fiorentina a Verona contro il Chievo per 4-3. Al 14’ del primo tempo Lafont sbaglia il disimpegno e regala palla a Giaccherini che realizza senza problemi l’1-0 del Chievo. Ma il Var Serra gli segnala che probabilmente Pellissier era in area (piede sulla linea) quando Vitor Hugo ha ricevuto dal portiere. Segnalazione - si legge sulla rosea - molto pignola (c’è un precedente in stagione, rete annullata alla Juve alla 13^ giornata), ma corretta a norma di regolamento. Al 26’, però, il Var non dà lo stesso suggerimento per l’entrata di Pezzella su Pellissier. In questo caso Serra avalla la scelta di Chiffi, sbagliando. Convince poco anche il rigore concesso al Chievo al 38’ della ripresa per il mani di Gerson: il braccio è attaccato al corpo.