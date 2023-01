MOVIOLA, Giusto annullare gol di Jovic. Murillo...

Dirige con sicurezza, l’arbitro Paterna. Il totale parla di 35 falli fischiati: tolleranza sparsa, prima di ammonire come succede nel caso di Amrabat. Inevitabile, però, il rosso a Murillo già perdonato nel finale: il colombiano prende la prima sanzione in principio di ripresa quando tampona Kouame al limite dell’area. Indulgenza per un fallo su Nico Gonzalez a metà campo, poi arriva l’intervento arbitrale che punisce un’entrata pericolosa. Simpatica la situazione di metà secondo tempo: Paterna smarrisce i cartellini per il campo, Rincon restituisce tutto alla fine dell’azione richiamando l’arbitro. Gol annullato a Jovic: il tocco dello stesso Rincon si aggiunge a quello di Murillo, sulla verticalizzazione di Ranieri. Non viene però considerata come una nuova azione, la giocata del serbo: posizione irregolare, da rilevazione del Var.