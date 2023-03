MOVIOLA, Gestione cartellini discutibile: i giudizi

Di seguito le varie analisi, dei quotidiani odierni, sulla prestazione dell'arbitro Jorgij ieri in occasione di Fiorentina-Sivasspor. Una gestione dei cartellini che lascia qualche dubbio.

Gazzetta dello Sport: "La gestione dei cartellini è discutibile, soprattutto quello a Biraghi: secondo l'arbitro perde tempo mentre la Viola cercava il raddoppio. Il rosso a Gradel arriva dopo un pensiero di troppo". VOTO: 5.

Corriere dello Sport: "Non benissimo l’albanese Jorgji, prima gara nella fase ad eliminazione dell’Europa League: l’inesperienza s’è vista soprattutto nella gestione della partita. Follia di Gradel: va diretto su Martinez Quarta, colpendolo con avambraccio/gomito sulla faccia, in maniera volontaria. Il rosso arriva probabilmente con un suggerimento, ha in mano il giallo poi cambia repentinamente idea. Nessun dubbio sulla bontà della rete di Barak, nonostante le proteste dei giocatori della squadra turca: in realtà, sul calcio d’angolo di Biraghi, Ali Vural sbaglia i tempi dell’uscita, non ci sono falli di Cabral, anzi, sembra più Goutas a interferire con il proprio compagno. L’albanese Jorgji perdona due gialli abbastanza chiari ad inizio partita: gomito dietro la nuca di Caicedo ai danni di Igor e contrasto sul piede di Castrovilli su Goutas. Sceglie di gestire la partita, per come è finita non proprio una scelta vincente. In totale sono stati 21 i falli, un rosso (sacrosanto, ancorché suggerito, e 7 gialli)". VOTO: 6.