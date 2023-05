MOVIOLA, Festival del cartellino giallo: i giudizi

FirenzeViola.it

Di seguito le varie analisi, dei quotidiani odierni, sulla prestazione dell'arbitro Pezzuto ieri in occasione di Salernitana-Fiorentina. Voti che si trovano sulla sufficienza.

Gazzetta dello Sport: "Il rigore è lampante. Per il resto nessun episodio 'oscuro'. Ma la partita non cattiva è stata puntellata da cartellini gialli, forse qualcuno di troppo". Voto: 6.

Corriere dello Sport: Rocchi ha voluto dare a Pezzuto un’altra chances, evidentemente le sue prove quest’anno sono state all’altezza delle aspettative del designatore. Per l’arbitro di Lecce è la quinta partita in A della stagione, la 17ª in totale, è bravo nell’occasione del rigore, che assegna in campo. Nessun dubbio sul rigore assegnato da Pezzuto, dopo uno sguardo con l’assistente Fiore: Terracciano in uscita travolge Mazzocchi, partito regolare (lo tiene in gioco Ranieri) ad inizio azione. Nessun dubbio sulla rete realizzata da Dia: al momento del passaggio di Bradaric, l’attaccante della Salernitana è tenuto in giovo da Biraghi. Buona anche se facile la valutazione sul gol di Nico Gonzalez, non ci sono infrazioni al regolamento: il viola salta su Daniliuc sovrastandolo, senza commettere fallo. E’ tutto buono anche sul gol di Ikoné: l’azione nasce da un doppio contrasto su Dia, il primo di Barak, il secondo di Jovic, in nessuno dei due casi ci sono falli (nell’ultimo sembra che Dia perda quasi l’equilibrio, cadendo ai piedi di Jovic), il check del VAR certifica". Voto: 6,5.

La Nazione: "Otto ammonizioni (cinque contro i viola) e quasi tutte le decisioni sembrano corrette in una partita animata e muscolare. Non gli capitano situazioni complicate, a parte l’intervento fuori tempo di Terracciano su Mazzocchi. Rigore inevitabile". Voto: 6.