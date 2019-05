MOVIOLA, Due rigorini non dati. Si lamenta più la Viola

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dà a Piero Giacomelli un 5.5 in pagella. L'arbitro di Parma-Fiorentina infatti non convince del tutto, non tanto per il metro arbitrale quanto per le decisioni sui singoli episodi. Non vengono puniti prima un pestone di Gagliolo su Simeone, poi un contatto tra lo stesso centrale ducale e Chiesa nel finale. Episodi che lasciano almeno qualche perplessità. Dubbio anche il contatto Ceccherini-Sprocati a metà secondo tempo.