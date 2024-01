MOVIOLA, Che errore annullare il 2-0. Sul rigore...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Secondo La Gazzetta dello Sport, è clamoroso l'errore dell'arbitro Abisso di annullare il gol di Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina. L'arbitro si prende 4 in pagella dalla rosea che spiega come la posizione di Matheus Henrique, in fuorigioco al momento del tiro di Thorstvedt, non diventa mai influente sugli sviluppi dell'azione. Giusto invece annullare gli altri gol al pari del rigore, che non viene ripetuto dopo aver valutato la posizione di Consigli.

Leggermente meno duro il Corriere dello Sport che dà 5 alla prestazione di Abisso ma si chiede comunque: "perché annullare il 2-0?". Quale possa essere l'impatto di Matheu Henrique sul gol è incomprensibile per il quotidiano. 5 anche al VAR Mariani. Il quotidiano spiega anche come sul calcio di rigore sbagliato da Bonaventura, la posizione di Consigli fosse regolare perché basta anche la proiezione del tacco sulla linea perché non ci sia stata un'infrazione.