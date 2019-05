MOVIOLA, Calhanoglu rischia su Mirallas. Hugo...

"Non una prova facile per Mariani, che comunque si guadagna la sufficienza" scrive oggi La Gazzetta dello Sport a proposito dell'arbitraggio di Fiorentina-Milan. Tra i tanti piccoli episodi della partita, da segnalare soprattutto la scivolata di Calhanoglu su Mirallas al 48': il belga e la Fiorentina chiedono rigore ma non è una decisione semplice. Mariani e il Var Manganiello alla fine optano per non sanzionare col rigore l’intervento del turco, che però ha rischiato molto. Da segnalare poi la richiesta di penalty del Milan per un contatto lieve tra Milenkovic e Piatek e infine il rischio espulsione di Vitor Hugo, che nei minuti finali mima a Mariani il presunto fallo subito da Musacchio in area mettendo le mani sul petto dell'arbitro. Prova comunque da 6.5.