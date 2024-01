MOVIOLA, Bastoni-Ranieri: rigore da campo, Var al limite

FirenzeViola.it

Ci va pesante la stampa nazionale sulla direzione di gara di Aureliano in Fiorentina-Inter. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova non è sufficiente, punita con un 5: giusto convalidare il gol di Lautaro, ma ci stava il rigore per i viola dal contatto tra Bastoni e Ranieri, visto che il difensore nerazzurro impedisce all’avversario di saltare e colpire la palla. Corretto invece il rigore fischiato a Sommer su Nzola.

Stessa opinione per il Corriere dello Sport, che sul penalty concesso alla Fiorentina dice: “Sommer in uscita di pugno colpisce piena la faccia di Nzola, l’intervento è comunque imprudente, anche troppo lunga la review”. Mentre sull’episodio tra Bastoni e Ranieri, per il quotidiano diventa punibile quando smette di guardare il pallone e si concentra solo sul viola (più questo del contatto Darmian-Bonaventura): rigore da dare in campo, al limite il non intervento del VAR. Per il Corriere Aureliano è da 4,5.