"Motta e Palladino non sono a Bologna e Monza". Il commento di Polverosi

In un approfondimento sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi dice la sua sulla partita di domenica prossima tra Fiorentina e Juventus, "la partita degli allenatori più criticati di questo periodo (e non solo)". Nel fare un quadro della situazione, Polverosi racconta: "A Palladino è stata affi data in estate una squadra tecnicamente più dotata delle scorse annate, a gennaio è stata ancora rinforzata, ma i risultati e il gioco stentano. Molto. A Thiago Motta hanno chiesto di rilanciare la Juve che Allegri aveva lasciato al terzo posto e con la Coppa Italia".

A Palladino hanno dato in mano una squadra più forte rispetto a quella di Italiano, a Motta hanno consegnato giocatori che valgono centinaia di milioni. Le parole dei due allenatori nei post-partita fanno capire il momento di difficoltà perché Motta parla di squadra giovane e Palladino vede una squadra coraggiosa quando ha subito tantissimo dal Napoli.

Poi la riflessione conclusiva: "Sono tutt’e due giovani, con poca esperienza ma tanta ambizione, devono crescere e lo faranno, però prima di tutto devono capire la dimensione, le aspettative, diciamo pure le esigenze dell’ambiente che li circonda. Thiago potrebbe spiegare una batosta del genere con la gioventù se fosse ancora l’allenatore del Bologna, e Palladino potrebbe dire di aver visto la sua squadra coraggiosa a Napoli se fosse ancora a Monza. Invece allenano Juve e Fiorentina ed è davvero un’altra cosa".