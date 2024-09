MOTORINATA, I precedenti in Fi-Pi-Li: domenica la 3ª

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La prima, quella datata 30 novembre 1986, fu una novità destinata a passare alla storia ma non portò più di tanto bene. Stiamo parlando del debutto assoluto della «motorinata» che la Curva Fiesole decise di inscenare lungo le rive dell’Arno in occasione del primissimo derby tra Fiorentina ed Empoli che la squadra di Bersellini perse 1-0 al Castellani in virtù del gol messo a segno da Ekstrom.

La seconda ed ultima, quella più vicina nel tempo, risale invece al 15 febbraio 1998, giorno in cui il tifo organizzato - sfruttando la Fi-Pi-Li - si spostò in massa in provincia per assistere all’1-1 firmato da Oliveira ed Esposito. Quello previsto per domenica sarà il terzo esodo su due ruote riconosciuto dalla Curva. Lo riporta La Nazione.