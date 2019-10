MORTE ASTORI, Viola sarà parte offesa all'udienza

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si può leggere a pagina 6 alcune novità emerse sulla morte di Davide Astori. La società Fiorentina non chiederà alcun risarcimento per la morte del capitano ma parteciperà all'udienza preliminare per "solidarierà e vicinanza alla famiglia" ed eventualmente presenterà memorie al gup Antonio Pezzuti ma non si costituirà parte civile. Ad annunciarlo è stato l'avvocato Nino D'Avirro, legale della Fiorentina. L'udienza preliminare è stata rinviata al 5 dicembre. Unico imputato di omicidio colposo è Giorgio Galanti, l'ed direttore di medicina sportiva di Careggi tramite il suo legale potrebbe essere processato con rito abbreviato. Per il pm infatti una diagnosi tempestiva avrebbe potuto salvare la vita al giocatore.