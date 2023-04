MONZA-VIOLA, È la sfida tra i migliori tecnici emergenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come sottolinea questa mattina l'edizione odierna de La Nazione, Monza-Fiorentina non è solo un scontro tra quelle che al momento sono le due squadre più organizzate e in salute, probabilmente anche che ora giocano meglio, ma sarà anche il confronto tra due allenatori emergenti della serie A. Se da una parte Vincenzo Italiano si sta confermando come tecnico di grandi prospettive, dall’altra Raffaele Palladino è una piacevole scoperta. Anche in questo caso, come avvenuto un po’ di tempo fa per Arrigo Sacchi, una geniale intuizione della collaudatissima coppia di calcio Berlusconi-Galliani.