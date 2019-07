MONTIEL, Via in prestito: non è pronto fisicamente

Uno dei giovani che non ha convinto molto in questo ritiro pre stagionale è Tofol Montiel. Come scrive La Nazione in edicola stamani infatti il giocatore dovrebbe trovare una collocazione in prestito. Il classe 2000 non ha convinto dal punto di vista fisico e soprattutto per quanto riguarda la resistenza nei contrasti. Per lui quindi niente conferma nonostante potenzialità che non sfuggono a nessuno.