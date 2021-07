MONTELLA, Voglio allenare. Italiano mi piace

Intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella si è detto pronto a tornare dopo l'ultima esperienza in viola: "Voglio allenare e ho approfittato di questo periodo per riflettere, studiare, aggiornarmi. Mi sento in evoluzione e non voglio sbagliare la prossima scelta. Mi sento pronto e ho grande entusiasmo: ho seguito tutto l’Europeo ma per farvi capire il livello di astinenza... sono andato a vedere Ischia-Palmese di Eccellenza. Sono davvero documentato su tutto…".

Poi un commento sulle possibili sorprese della prossima Serie A: "L’Atalanta è la solita mina vagante. E’ capace di tutto, anche di vincere lo scudetto. Sono contento per i giovani tecnici italiani, da Dionisi a Zanetti. Hanno meritato una chance in A, anche se il grande salto poi è un’incognita. Come Italiano ha meritato Firenze: mi piace il suo modo di allenare".