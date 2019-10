MONTELLA, Squalificato. In panchina il vice Russo

Tra le tante tegole a cui dovrà far fronte la Fiorentina in vista della trasferta di Sassuolo c'è anche l'assenza dalla panchina di Vincenzo Montella, squalificato per 1 giornata per aver rivolto all'arbitro "un'espressione intimidatoria con atteggiamento minaccioso". In panchina a Sassuolo andrà dunque il suo vice, Daniele Russo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.