MONTELLA, Si gioca tutto. Ma sarà in panchina?

Vincenzo Montella siederà sulla panchina della Fiorentina nella partita contro il Genoa? È la domanda posta dal Corriere Fiorentino, che sottolinea come la decisione che comunicherà oggi il Giudice Sportivo non porterà per forza di cose ad una squalifica, nonostante il tecnico campano abbia preso a pugni un cartellone a causa della direzione di Giacomelli. Di sicuro c'è che l'Aeroplanino domenica si gioca molto se non tutto. Dovrà lavorare soprattutto sulla precisione sotto porta ai suoi giocatori, dal momento che anche a Prama hanno fallito le tante occasioni create.