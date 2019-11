MONTELLA, Ribery non si allena da giorni perché...

Alla vigilia di Fiorentina-Parma, subito dopo il presidente Commisso, ha parlato anche Vincenzo Montella. Queste sono state le sue parole per presentare la sfida.

Cosa portare via dal Sassuolo?

"Una vittoria graditissima: la prima arrivata in rimonta, cosa non sempre semplice. Domani sarà una partita difficile ma se noi stiamo facendo un grande campionato, come penso, peggio per il Parma. Sarà importante qualsiasi forma di energia anche di chi subentrerà, le partite si decidono negli ultimi minuti e sarà importante essere dentro fino alla fine".

Come sta la squadra?

"Lirola ieri si è allenato insieme ai suoi compagni, mentre Caceres ancora no".

E' arrivata l'ora di Vlahovic?

"Mi sta piacendo molto nell'ultimo periodo, anche in partita perché è più presente. E' un ragazzo su cui puntiamo, ma credo che non bisogna caricarlo di troppa responsabilità. Poi si fa presto a passare da fenomeno ad ancora non pronto. E' cresciuto anche in allenamento".

C'è da essere contenti per l'andamento?

"Sì, siamo sempre in partita: quelle che abbiamo perso, sempre di misura. Abbiamo fatto quattro vittorie in 6 partite, come nelle ultime 35 della scorsa gestione in cui io penso di aver allenato giusto 7-8 volte la squadra. E non è che abbiamo speso 200 milioni sul mercato...".

Qual è il suo giudizio su Sottil?

"E' un esterno alto ma nel calcio moderno serve fare tutta la fascia. A Sassuolo volevo attaccare, per questo ho messo lui. L'abbiamo messo più basso per non stravolgere la squadra dopo una sconfitta. Non è stato aiutato dalla squadra, doveva essere più offensivo e avevo impostato un raddoppio con Pulgar. Un po’ come facevamo con Cuadrado e Pasqual, diventava poi un 4-3-3".

I viola sono la squadra rivelazione?

"Non lo so, anche il Parma sta facendo bene ma pure il Verona e pure il Cagliari. Quest'ultima però ha fatto un bel mercato. Domani non sarà una bella sfida, chiedo concentrazione da parte di tutti, anche dei tifosi".

Cosa cambia tra Ceccherini e Ranieri?

"Il primo ha più esperienza di Ranieri. Uno ha già giocato un po' di più e l'altro è mancino. Abbiamo quattro-cinque ragazzi che provengono dal settore giovanile, è una fortuna".

Le critiche danno fastidio?

"Dai tifosi vedo sostegno e fiducia. Non posso accontentare tutti, è bene che si discuta di qualcosa".

Kulusevski è un giocatore da temere?

"Sì, è stato messo in una posizione ibrida, nel mezzo, che può crearci molta difficoltà".

Come la pensa sul VAR?

"Purtroppo quando capitano a te certe pesano di più, mentre, se a tuo favore, te le dimentichi. C'è da dire che sul fuorigioco ha creato un sacco di problematiche e anche gol non gol ha risolto un sacco di polemiche. Vanno migliorati un po' i tempi, credo ci lavoreranno per avvicinarsi alla perfezione".

Come sta vivendo la squalifica Ribery?

"Lui è una settimana che non si allena perché ha un problema al ginocchio che è riaffiorato. Quando si danno dei giudizi sarebbe carino informarsi di più, comunque credo che già da domani tornerà ad allenarsi".

Quanto crede nell'Europa?

"Se avessimo pareggiato col Sassuolo saremmo stati di nuovo lì a dire che la squadra non sa reagire, eccetera... Noi dobbiamo solo lavorare e tenere accesa la sinergia con l'ambiente: il nostro percorso è questo, il resto è una conseguenza che lascia il tempo che trova".