La Repubblica oggi in edicola titola a proposito della Fiorentina: "I dolori di Montella. Quando il ritorno diventa una trappola". In molti - scrive il quotidiano - si stanno chiedendo come mai l'Aeroplanino sia tornato in riva all'Arno dopo gli screzi che avevano portato alla separazione quattro anni fa, probabilmente se lo sta chiedendo anche lo stesso tecnico. Evidentemente Diego Della Valle ha garantito un rilancio in vista della prossima stagione, anche se la lettera dell'altro giorno ha cambiato tutte le carte in tavola. Oppure forse Montella aveva sottovalutato il problema. Di sicuro c'è che lui aveva bisogno di ritrovare una panchina e sperava che il suo entusiasmo fosse contagioso: la prossima stagione si vedrà.