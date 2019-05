MONTELLA, Probabile sky-box, in contatto con Russo

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si aspettava un provvedimento a carico del tecnico ma non così pesante. Sperava, infatti, che tutto potesse risolversi con una severa multa. Dunque la società viola ha deciso di prendersi una notte di riflessione prima di decidere se presentare o meno reclamo e, non dovessero esserci novità, il posto del tecnico gigliato lo prenderà il suo vice Daniele Russo. Mentre Montella si sistemerà in uno sky-box e resterà in contatto telefonico con lui.