MONTELLA, Perché deve restare e perché no

L'edizione odierna della Nazione parla dell'eventualità che Vincenzo Montella resti alla guida della Fiorentina e cerca di mettere a confronto i pro e i contro di una sua eventuale riconferma. Nei "perché sì" il quotidiano mettte il fatto che con una squadra costruita per lui, l'Aeroplanino sarebbe in grado di dare il massimo a differenza della situazione della stagione scorsa dove si è trovato davanti una situazione drammatica dopo la separazione con Pioli. In più conosce l'ambiente, gode di ampio credito e ha una grande voglia di rivalsa. Dall'altra parte ci sono i "perché no", che partono dai risultati tutt'altro che positivi dal suo ritorno alla Viola e arrivano fino alle scelte tattiche discutibili fatte dal tecnico campano nelle ultime partite di stagione. Insomma, la riconferma di Montella sulla panchina gigliata ha sia dei pro che dei contro.